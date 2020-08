Huawei pense à un avenir numérique !

Huawei a organisé, dernièrement, le ‘’Better World Summit 2020’’. Une rencontre orientée sur le déploiement de la 5G en rapport avec la relance économique mondiale après le Covid-19.

Parmi les invités, figuraient des représentants de China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA et 3GPP/ETSI, qui ont également été rejoints par plusieurs milliers de participants en ligne composés des opérateurs de télécommunications, des régulateurs, des analystes, des médias, des experts et partenaires de Huawei représentant plus de 80 pays. Les discussions ont porté sur la manière dont les TIC apportent une nouvelle valeur dans les secteurs clés tels que la télémédecine, l’enseignement à distance, le télétravail et les services de santé publique.

M. Guo Ping, le Président tournant de Huawei a ouvert le Sommet en expliquant comment la synergie entre les cinq principaux domaines technologiques permettra d’exploiter pleinement le potentiel de la 5G afin de favoriser le succès commercial. «En tant qu’entreprise de TIC, il est de notre responsabilité d’utiliser la technologie dont nous disposons pour aider à contenir et à vaincre cette pandémie. Avec nos partenaires et nos clients, y compris les transporteurs et les entreprises, nous pouvons utiliser les solutions technologiques pour avoir un impact positif sur nos communautés », a-t-il déclaré.

De son côté, Ryan Ding, Directeur exécutif et Président du groupe d’affaires des transporteurs de Huawei, a insisté sur l’importance de prendre des mesures par les transporteurs notamment dans les domaines de la construction de réseaux et du développement commercial pour libérer rapidement le potentiel des réseaux et inspirer la croissance des entreprises. M. Ding a notamment insisté sur quatre points suivants : les transporteurs doivent maximiser la valeur des réseaux existants ; se concentrer sur l’expérience de l’utilisateur et construire les meilleurs réseaux 5G ; accélérer la commercialisation de la 5G dans le domaine du B2B pour plus d’opportunités commerciales, et construire des réseaux cibles orientés vers l’avenir.

En marge de la conférence, Huawei en collaboration avec le cabinet de conseil, Arthur D. Little a publié une étude intitulée « Pensez numérique. Pensez archétype. Votre modèle d’économie numérique. » Le rapport propose une nouvelle approche de la transformation numérique et fournit des orientations politiques détaillées applicables à tous les pays. Ce rapport se fonde notamment sur la conviction que l’amélioration des infrastructures numériques doit être au cœur de la politique nationale en matière de TIC et que les solutions technologiques aideront à la reprise économique des États.