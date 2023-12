FPA 2023 : Djezzy signe un partenariat avec Algerian Startups Fund pour un Hackathon innovant

Dans le cadre de sa stratégie numérique, Djezzy annonce la conclusion d’un partenariat avec Algerian Startups Fund (ASF) pour l’organisation d’un hackathon inédit à l'occasion de la Foire de la Production Algérienne, qui se déroule au Palais des Expositions d'Alger du 14 au 23 décembre courant.

A cette occasion, Monsieur Okba Hachani, Directeur Général de l’ASF et Monsieur Mahieddine Allouche, Directeur Général de Djezzy ont procédé ce dimanche 17 décembre 2023 à la signature d’une convention de partenariat scellant ainsi leur engagement commun en faveur de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la digitalisation de l’écosystème. La cérémonie de signature s’est déroulée au Palais des Expositions en présence de Monsieur Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Baptisé « Huck- Up DZ », le hackathon, qui a débuté le samedi 16 décembre pour une durée de trois jours réunis des dizaines de personnes aux compétences variées pour travailler en équipes sur des projets liés à une thématique spécifique. Durant cette période, des équipes talentueuses s’efforceront de trouver des solutions innovantes aux défis de la numérisation et de la citoyenneté en Algérie. L’objectif de ce concours est de stimuler l’innovation et la créativité en mettant en relation des esprits brillants pour aborder les défis contemporains de manière novatrice.

À travers ce partenariat avec l’ASF, Djezzy réaffirme son engagement envers les jeunes porteurs de projets et les startups. Au-delà du soutien apporté aux talents prometteurs dans la concrétisation de leurs idées, cette initiative marque la contribution de Djezzy au développement des solutions technologiques et à la mise en place d’un écosystème numérique créateur d’emplois et de richesses.

Dans le cadre de ce partenariat, Djezzy et l’Algerian Startups Fund soulignent avec force leur participation à la construction d’un paysage numérique en facilitant la transition des nouveaux diplômés des grandes universités algériennes vers le monde professionnel, renforçant ainsi la connexion entre l’univers pédagogique et celui des entreprises.