Algérie Télécom met en valeur sa plateforme idoom Market, dédiée au e-commerce

Algérie Télécom poursuit sa lancée dans l’innovation de ses services et produits dédiés à sa clientèle. Cette fois-ci, l’entreprise met l’accent sur sa plateforme de e-commerce, Idoom Market, qui se positionne comme un guichet unique proposant une vaste sélection d’articles répondant aux besoins variés des utilisateurs.

Cette plateforme offre aux clients un large éventail de technologies de pointe, de solutions logicielles et d’accessoires, tout en garantissant la qualité des produits livrés directement à leur domicile. La finalité est d’optimiser l’expérience d’achat pour les clients en proposant une gamme diversifiée de produits accessibles et innovants, alignée sur la stratégie d’Algérie Télécom visant à élargir ses offres de services.

Idoom Market est pensée pour offrir une interface conviviale aux clients, simplifiant leur parcours d’achat. De plus, la plateforme assure une sécurité optimale des transactions, permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements électroniques en toute sûreté via des cartes bancaires internationales et des cartes CIB.