Entreprise promotrice du savoir et de l’apprentissage, Ooredoo marque la Journée Mondiale de la Langue Arabe, célébrée le 18 décembre de chaque année.

Ainsi, Ooredoo a pris part, ce lundi 18 décembre 2023 à Alger, à la cérémonie marquant la double célébration de la Journée Mondiale de la Langue Arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année et le 25ème anniversaire de la création du Haut Conseil de la Langue Arabe.

Organisée par le Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA), cette cérémonie de la célébration de cette journée mondiale, placée cette année par l’UNESCO sous le thème « L’Arabe – La Langue de la Poésie et des Arts », a été marquée par la présence de représentants d’institutions publiques, de personnalités du monde de la poésie et de la littérature ainsi que du représentant de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives.

Durant cette cérémonie, des prix ont été remis aux lauréats du « Prix de la langue arabe pour la littérature » de l’édition 2023. Le Président du Haut Conseil de la Langue Arabe, Pr. Salah Belaid, a annoncé, à cette occasion, le lancement du « Prix du Conseil de la langue Arabe 2024 », afin d’encourager les chercheurs nationaux, et valoriser leurs recherches scientifiques, cognitives et innovatives visant à enrichir, généraliser et promouvoir la langue Arabe.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de sa politique d’encouragement des projets Algériens innovants et technologiques, Ooredoo a conclu en avril 2022 un partenariat portant sur le financement par Ooredoo de la mise en place premier dictionnaire visuel arabe en ligne, qui est une plateforme web qui utilise des contenus iconographiques et sonores pour illustrer la définition des mots.

Cette nouvelle plateforme se veut un outil pour la promotion de la langue arabe en la mettant au diapason de l’évolution de la numérisation en Algérie et à l’international.

A travers cette célébration de la Journée Mondiale de la Langue Arabe, Ooredoo réaffirme sa volonté à encourager tout projet visant à apporter une valeur ajoutée dans la promotion du savoir et de la connaissance en Algérie.