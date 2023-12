Algérie Télécom lance iBox : Une solution de stockage et de partage de données en ligne

Algérie Télécom lance iBox, une solution innovante de stockage de données en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de sauvegarder et de partager des fichiers tels que des documents, des photos et des vidéos.

Dans le but de répondre efficacement aux besoins de gestion des données de sa clientèle, Algérie Télécom lance iBox, développée par ICOSNET. Cette solution sera désormais accessible à travers l’intégralité du réseau commercial et la boutique en ligne d’Algérie Télécom, sur idoomarket-at.dz.

Accessible via une application mobile (compatible avec Android et iOS) ainsi que sur le Web, iBox permet le stockage sécurisé et le partage en ligne de divers fichiers, qu’il s’agisse de documents, de photos ou de vidéos.

Adaptée à une large variété d’utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels, iBox propose trois offres distinctes. Ces packs permettent aux utilisateurs de télécharger et partager leurs fichiers en toute liberté.

Le premier pack, « iBox », propose 100 Go d’espace de stockage pour l’utilisateur, idéal pour le grand publique cherchant à conserver, en toute sécurité, leurs fichiers.

Le deuxième pack, « iBox Pro », offre une solution avec 500 Go d’espace de stockage pour 5 utilisateurs, adaptée aux utilisateurs nécessitant un stockage supplémentaire pour leurs projets.

Le troisième et dernier pack « iBox Business », propose une capacité de 1024 Go, pour 10 utilisateurs, Il est spécialement conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des équipes requérant un espace de stockage étendu pour la gestion de leurs données professionnelles.

Hébergé en Algérie, iBox offre une sécurité et confidentialité optimales des données.