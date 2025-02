ECSEL EXPO : Le salon du e-commerce revient à Oran du 22 au 24 février

La deuxième édition du Salon du e-commerce et des services en ligne, ECSEL EXPO, se tiendra du 22 au 24 février au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran. Organisé par Global Exhibition Company, l’événement se déroulera sous l’égide du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, du ministère de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ainsi que du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Avec plus de 60 exposants venus de différentes régions du pays, ECSEL EXPO vise à rapprocher les entreprises du public de l’Ouest algérien et à mettre en lumière les avancées du secteur. Ces participants présenteront leurs services en lien avec le e-commerce et la digitalisation des processus économiques.

Un programme varié accompagnera l’exposition, incluant des panels thématiques animés par des experts du domaine ainsi que des master-classes destinées à approfondir les connaissances des professionnels et entrepreneurs du secteur numérique.

Enfin, pour dynamiser l’événement, des quizz interactifs seront proposés aux visiteurs afin de tester leurs connaissances sur l’évolution du e-commerce en Algérie. ECSEL EXPO 2025 s’impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du commerce digital et de l’innovation.