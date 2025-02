Djezzy : Une croissance dynamique portée par l’innovation et les investissements en 2024

Djezzy confirme son positionnement de leader technologique en Algérie avec des performances solides en 2024. L’opérateur enregistre une progression notable de ses indicateurs financiers et opérationnels, soutenue par des investissements stratégiques et une offre digitale renforcée.

Au 31 décembre 2024, Djezzy comptait 17 millions d’abonnés, affichant une hausse annuelle de 6,8 %. L’utilisation des services data a également progressé de 7 %, démontrant l’adhésion croissante des clients aux solutions numériques de l’opérateur, grâce à une connectivité améliorée.

Cette dynamique s’est traduite par une hausse du chiffre d’affaires, atteignant 29,04 milliards DA au quatrième trimestre 2024, soit une progression de 8,2 % par rapport à 2023, marquant ainsi le meilleur trimestre de l’année. Sur l’ensemble de 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 112,17 milliards DA, enregistrant une croissance de près de 10 %.

Une rentabilité en hausse et des investissements renforcés

L’EBITDA a connu une croissance significative, atteignant 12,81 milliards DA au dernier trimestre (+15,6 %) et 51,37 milliards DA sur l’année (+12,7 %). La marge EBITDA s’établit à 44,1 % au quatrième trimestre et 45,8 % sur l’année, témoignant d’une amélioration continue de la rentabilité.

Djezzy a accéléré ses investissements, avec 7,2 milliards DA injectés au quatrième trimestre (+32 %), portant le total annuel à 25,6 milliards DA. Ces investissements ont permis l’élargissement de la couverture 4G (+4,6 points) et une amélioration de la qualité de service, renforçant ainsi l’expérience client.

L’innovation au cœur de la stratégie

Un événement marquant de 2024 a été le lancement de la « TwinBox », en partenariat avec Algérie Télécom. Ce produit innovant, immédiatement adopté par le marché, reflète l’engagement de Djezzy à diversifier ses offres et anticiper les besoins des consommateurs.

Avec la meilleure performance financière en sept ans et une croissance record de la base client en huit ans, Djezzy s’appuie sur une culture d’innovation et de collaboration. Le soutien du Fonds National d’Investissement (FNI) a joué un rôle clé dans l’accélération de son développement, permettant à l’opérateur de poursuivre sa transformation et d’investir dans des projets d’envergure pour une croissance durable.