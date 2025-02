Algérie-Slovénie : Renforcement de la coopération en technologies spatiales lors d’une rencontre à Alger

L'Agence spatiale algérienne (ASAL) et le Bureau spatial slovène ont tenu une rencontre à Alger pour renforcer leur coopération en technologies et applications spatiales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdelmadjid Tebboune après sa rencontre avec le Premier ministre slovène en mai 2024.

Les discussions ont porté sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la gestion des ressources naturelles (eaux souterraines, agriculture, mines) et la prévention des catastrophes. L’ambassadrice slovène a souligné l’excellence des relations bilatérales et la volonté des deux pays d’intensifier leur collaboration dans le domaine spatial.

Des ateliers thématiques réunissant experts et spécialistes des deux nations sont prévus pour explorer la conception et le développement des systèmes spatiaux, notamment en optique et en télécommunications.