BOMARE COMPANY dévoile la gamme STREAM 2025 et annonce son expansion en Allemagne

BOMARE COMPANY, sous sa marque commerciale STREAM, a organisé un événement d’envergure pour le lancement officiel de sa nouvelle gamme de produits STREAM 2025, intitulé "2025 New Product Launch".

Cet événement a rassemblé partenaires, médias et acteurs du secteur technologique, offrant une immersion dans les dernières innovations de l’entreprise à travers une gamme de produits variée et performante.

Des innovations technologiques de pointe



La soirée a débuté par une présentation de BOMARE COMPANY, mettant en avant son engagement envers la technologie de pointe et son ambition de répondre aux besoins croissants des consommateurs. Les invités ont ensuite découvert en avant-première les nouveaux produits STREAM 2025, parmi lesquels :

* Une nouvelle gamme IT, incluant des laptops all-in-one et des moniteurs conçus pour offrir une expérience utilisateur optimisée.

* Des téléviseurs Mini LED 144Hz, intégrant des avancées technologiques pour une qualité d’image exceptionnelle.

* De nouveaux modèles de dongles Google TV, garantissant une expérience multimédia plus immersive et intuitive.

Une nouvelle identité visuelle pour BOMARE COMPANY

L’événement a également été marqué par la révélation de la nouvelle identité visuelle de BOMARE COMPANY, symbolisant un tournant dans l’image et la stratégie de l’entreprise. Cette refonte est le fruit d’un concours national organisé en 2024 sur les médias en ligne de la société, impliquant la créativité de la communauté.

La nouvelle identité, incarnant les valeurs d’innovation et de modernité de BOMARE COMPANY, a été conçue par Redouane Belhadi, lauréat du concours, originaire de la wilaya de Mascara.

Une expansion vers le marché allemand

Dans le cadre de son développement international, BOMARE COMPANY a annoncé l’exportation de ses produits en Allemagne, marquant une nouvelle étape dans son expansion. Déjà présente sur plusieurs marchés européens et africains, l’entreprise ambitionne de renforcer sa position dans le secteur technologique mondial et de consolider son image de marque dans l’électronique grand public.

Avec ces annonces stratégiques, BOMARE COMPANY réaffirme son engagement à proposer des produits à la pointe de l’innovation tout en positionnant STREAM comme une marque incontournable dans l’univers high-tech.