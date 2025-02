Djezzy dévoile son service Cloud au CTO Forum 2025

Djezzy franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale en annonçant le lancement officiel de son service Cloud. Cette annonce a été faite le lundi 17 février 2025, lors de la cérémonie inaugurale du CTO Forum 2025, qui se déroule jusqu’au 19 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. L’événement s’est tenu en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, du directeur général du Fonds National d’Investissement ainsi que d’autres invités de marque.

À cette occasion, Djezzy a présenté sa solution Cloud, une infrastructure sécurisée, performante et évolutive, conçue pour répondre aux besoins des entreprises algériennes en matière de digitalisation. Offrant des ressources informatiques flexibles et adaptées, ce service ambitionne de renforcer la compétitivité des entreprises en leur garantissant une connectivité fiable et une gestion optimisée de leurs données.

Le Directeur Général de Djezzy a souligné l’importance stratégique de cette initiative : « Avec le lancement de notre service Cloud, nous affirmons notre engagement en tant qu’acteur clé du numérique en Algérie. Cette solution s’inscrit dans notre vision d’accompagner les entreprises et les institutions dans leur transformation digitale, en leur offrant des technologies innovantes et sécurisées. »

Dans le cadre de sa stratégie numérique, Djezzy a également aménagé un espace technologique dédié à l’innovation et à la collaboration dans son nouveau bâtiment à Dar El Beida. Cet espace permet aux entreprises et partenaires de découvrir les dernières avancées en matière de digitalisation et de connectivité, développées par les équipes techniques de l’opérateur.

En participant activement au CTO Forum, un événement majeur pour les professionnels de l’IT et de la transformation digitale, Djezzy réaffirme son rôle d’entreprise publique économique engagée dans le développement technologique et l’accélération du numérique en Algérie.