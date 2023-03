Don de sang : Les employés de Ooredoo répondent à l’appel l’ANS

Poursuivant son engagement citoyen et ses actions de solidarité et de bienfaisance, Ooredoo a organisé, en partenariat avec l’Agence Nationale du Sang, une large campagne de don de sang de ses employés à travers ses sièges à Alger, Oran et Constantine.

Cet acte de solidarité agissante, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de « La Journée Mondiale des Maladies Rares », s’est déroulé le mardi 28 février 2023 au niveau du siège de Ooredoo à Alger ainsi qu’au niveau de ses deux sièges régionaux d’Oran et de Constantine.

Devenue au fil des années une tradition chez Ooredoo, cette action de solidarité, qui connait un intérêt grandissant d’année en année, s’est matérialisée par une grande mobilisation des employés bénévoles qui ont répondu favorablement à cet appel du cœur, exprimant ainsi leur solidarité avec la société algérienne par ce geste simple, noble et humanitaire.

Cette manifestation de grande générosité des employés de Ooredoo, qui revêt une importance capitale pour les patients qui ont besoin de cette matière vitale, est une opportunité de contribuer à sauver des vies humaines notamment les malades souffrant d’un déficit en composants sanguins.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a déjà organisé en 2022, à l’occasion de la journée mondiale du don de sang qui coïncide avec le 14 juin de chaque année, une opération similaire et qui a permis la collecte de plus de 114 poches de sang, et venir en aide à plus de 300 patients.

Cet acte de volontariat des employés de Ooredoo reflète les valeurs de l’entreprise notamment en ce qui concerne son engagement dans les actions à Responsabilité Sociétale.