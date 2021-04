Djezzy s’associe à Heetch pour apporter plus de conforts à ses clients

Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec Heetch, une application VTC (voitures de transport avec chauffeurs) afin de faire bénéficier ses clients présents et futurs d’une multitude d’avantages et contribuer ainsi au développement de la culture digitale en Algérie.

Dans le cadre de cet accord et pendant la première semaine de lancement, Heetch offre une réduction de 200 DA sur le premier trajet pour tous les clients Djezzy.

Cette opération sera renouvelable à chaque trajet Heetch. D’autres bonus attribués par Djezzy sont envisagés dans les jours à venir, et s’étendront à tous les services Heetch. Rendez-vous sur la DjezzyApp pour les découvrir.

A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-Directeur général de Djezzy, a déclaré : « Djezzy est heureuse de s’associer à Heetch pour développer l’intégration digitale et faire bénéficier nos clients présents et futurs de services numériques et qui apportent plus de conforts dans leur vie quotidienne. Nous comptons sur nos partenaires pour croître et développer au mieux l’expérience client via Internet. Cette association à une entreprise innovante renforce le positionnement de Djezzy en tant qu’entreprise engagée dans la transformation numérique et technologique en Algérie».

De son coté, Hocine Ettayeb, Directeur général de Heetch Algérie a indiqué : « ce partenariat qui associe Heetch à Djezzy renforce notre volonté d’apporter aux passagers Algériens un second souffle au transport urbain dans la capitale. Nous misons sur l’innovation et la qualité de service pour nous rapprocher de nos clients et leur offrir la meilleure expérience possible.