Motorola : le Moto G60 bientôt dévoilé !

Motorola revient sur les devants de la scène avec un nouveau Smartphone, le Moto G60. Un nouveau-né qui n’a pas encore été officialisé, pourtant il fait l’objet de fuites.

Le Moto G60 arborera un design très similaire à celui du Moto G50 récemment commercialisé. Cependant, le nouveau modèle dispose d’une découpe de trou de perforation pour sa caméra selfie 32MP au lieu de l’encoche de goutte d’eau trouvée sur le G50. A en croire les rumeurs, le Moto G60 sera doté d’un écran de 6,78 pouces et une résolution FHD + sport et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset de choix serait le Snapdragon 732G associé à 4 ou 6 Go de RAM et à 64 ou 128 Go de stockage extensible. Au dos du Smartphone, on retrouve, un triple capteur photo dont le capteur principal est de 108 Mégapixels.

Côté autonomie, le futur mobile de Motorola disposerait d’une batterie de 6000 mAh. Le G60 sera rebaptisé G40 Fusion (numéro de modèle XT2147-1) en Inde et au Brésil. On dit que le G40 Fusion contient un appareil photo principal 64MP et un jeu de tir selfie 16MP dans le même corps que le G60. Le reste des caractéristiques techniques serait identique au G60.