Djezzy marque le mois sacré en offrant plus de générosité à ses clients Post-payés DJEZZY Confort qui ont désormais la possibilité de partager leur Internet avec l’acquisition d’une deuxième Sim sous le slogan « Charik l’internet ».

Ainsi, lors de tout achat d’une nouvelle Sim « Confort », le client bénéficiera d’une seconde Sim appelée « Confort Partage », avec laquelle il pourra partager son forfait internet moyennant un paiement additionnel de 50 ou 150 DA par mois.



* Confort Partage 1500 :

– Pour 50DA/mois : 5 GO partagés

– Pour 150 DA/mois : 20 GO partagés



* Confort Partage 2000 :

– Pour 50 DA/mois : 10 GO partagés

– Pour 150 DA/mois : 35 GO partagés



* Confort Partage 3000 :

– Pour 50 DA/mois : 15 GO partagés

– Pour 150 DA/mois : 60 GO partagés

Les frais d’acquisition de la nouvelle Sim « Confort Partage » sont de 300 DA seulement.

Djezzy rappelle que la Sim Confort principale dispose des avantages suivants :



* Pour 1500 DA/Mois seulement, le souscripteur bénéficie de 50 Go d’internet, 2000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux et internationaux, appels et SMS illimités vers Djezzy.

* Pour 2000 DA/mois, il profite de 80 Go d’internet, 4000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux, appels et SMS illimités vers Djezzy et 15 Min vers l’international.

* Pour 3000 DA/mois, il a droit à 150 Go d’internet, 6000 DA de crédit valable vers tous les réseaux nationaux, appels et SMS illimités vers Djezzy et 30 Min vers l’international.

Pour plus d’informations sur l’offre, rendez-vous sur le site web « www.Djezzy.dz » ou dans l’une des boutiques de Djezzy à travers le territoire national.