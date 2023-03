Promotion Ramadhan : Doublez votre forfait Internet avec l’application YOOZ et My Ooredoo

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, Ooredoo lance une nouvelle offre promotionnelle, spéciale, permettant aux clients de profiter de 2 fois plus de volume internet à travers les applications YOOZ et My Ooredoo.



Ooredoo frappe fort avec une nouvelle promo internet exceptionnelle conçu spécialement pour répondre aux besoins croissants des clients en Internet, notamment durant le mois de Ramadhan. Cette nouvelle promotion inédite, permettra exclusivement aux abonnés de YOOZ et les utilisateurs de My Ooredoo de profiter d’un volume Internet doublé, et ce pendant tout le mois de Ramadhan.

Afin de profiter de cette promo, il suffit simplement de télécharger, selon l’offre du client, l’application YOOZ by Ooredoo ou My Ooredoo disponible sur Play Store, Huawei App Gallery et Apple App Store en langues (Arabe, Français et Anglais), et choisir le forfait souhaité entre journalier, bimensuel ou mensuel présents sur les deux applications et profiter d’un forfait internet doublé avec une validité inchangée.

A travers cette promotion, et à l’occasion du mois sacré, Ooredoo continue d’enrichir l’expérience digitale de ses clients avec des offres innovantes élaborées spécialement pour répondre à leurs besoins et attentes.