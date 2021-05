Djezzy : Connectez vos entreprises en Algérie grâce à Vsat IP Connect

Toujours à l’écoute de ses clients, Djezzy diversifie ses offres et services. Parmi ses solutions dédiées aux entreprises ; VSAT IP Connect. Il s’agit d’une solution de réseau d’entreprise par satellite couvrant toute l’Algérie.

Cette solution inclut : conception de la solution, fourniture des équipements, service d’installation, abonnement à la bande passante et support client, lit-on sur le site web de Djezzy. « Dès lors que vous formulez vos besoins, Djezzy assurera une étude fine pour pouvoir répondre à vos attentes », précise-t-on.

A travers cette solution, vous pouvez connecter les sites de votre entreprise entre eux n’importe où en Algérie et vous bénéficiez d’un débit garanti pour l’ensemble de vos applications. Ce n’est pas tout, vous bénéficierai également d’une solution adaptée à votre infrastructure IT et télécoms. « Nous concevons des solutions ad hoc et intégrons la solution à votre infrastructure existante », fait-on savoir.

Enfin, Djezzy vous garantit 12 mois sur site après installation et vous assure un réseau fiable, stable et sécurisé, intégré à votre infrastructure existante.