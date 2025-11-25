Djezzy clôt avec succès la 12ᵉ édition de sa campagne de don de sang

Djezzy a récemment tenu la 12ᵉ édition de sa campagne annuelle de don de sang, organisée en collaboration avec l’Agence Nationale du Sang (ANS). Fidèle à sa tradition d’engagement sociétal, l’entreprise a une nouvelle fois mobilisé ses collaborateurs autour de ce geste citoyen essentiel.

Grâce à la forte participation de ses employés, 440 poches de sang ont été collectées, contribuant ainsi à renforcer les réserves destinées aux hôpitaux et à sauver des vies.

Cette mobilisation témoigne, encore une fois, de l’esprit solidaire et responsable qui caractérise Djezzy, ainsi que de l’importance de l’engagement collectif au service de la communauté.

Djezzy adresse ses vifs remerciements à tous les donneurs volontaires, ainsi qu’aux équipes qui ont assuré l’organisation et la coordination de l’opération sur l’ensemble des sites de l’entreprise.