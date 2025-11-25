Ooredoo Algérie participe au premier Mobile World Congress à Doha

Ooredoo Algérie prend part à la première édition du Mobile World Congress (MWC) organisée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), qui se tient les 25 et 26 novembre 2025 à Doha, au Qatar. L’opérateur participe au sein du stand du Groupe Ooredoo, partenaire stratégique de cette édition.

La présence de Ooredoo Algérie à cet événement technologique d’envergure mondiale reflète son engagement à contribuer activement à l’innovation et au développement numérique. Cette participation a été particulièrement marquée par la visite du Ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, venu découvrir les initiatives et technologies présentées par Ooredoo.

Durant ce congrès international, Ooredoo Algérie dévoile un panel de solutions technologiques intégrant l’intelligence artificielle, couvrant notamment des cas d’usage liés à l’optimisation du réseau, l’amélioration de l’expérience client, ainsi que la personnalisation et la digitalisation des services. L’objectif est clair : offrir une expérience plus performante, fluide et innovante à ses utilisateurs.

En marge du MWC Doha 2025, Ooredoo Algérie signera deux partenariats stratégiques :



* l’un consacré au développement du cloud gaming,

* l’autre axé sur le streaming et les contenus numériques.

Ces accords s’inscrivent dans la stratégie de l’opérateur visant à enrichir son catalogue de services et à se positionner davantage sur les nouveaux usages digitaux.

Présent sur place, le Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni Tohme, rencontrera également plusieurs acteurs technologiques mondiaux afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la 5G, du cloud, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale.

La participation de Ooredoo Algérie au Mobile World Congress Doha 2025 confirme son rôle moteur dans l’évolution du secteur des télécommunications en Algérie et son ambition d’accélérer l’adoption de solutions numériques de dernière génération au bénéfice de l’économie et des utilisateurs.