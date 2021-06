Digital-jobs.co: le site consacré à l’emploi des métiers du Web est né !

Le premier site-web d'emplois consacré à l'emploi des métiers du web et du numérique en Algérie est lancé. Il permet de répondre aux besoins personnalisés des recruteurs et chercheurs d'emploi en leur permettant ainsi de gagner en temps et en efficacité.

« Ce site-web accompagne les entreprises dans leurs compagnes/processus de recrutement spécialement dans les métiers du digital, les aide aussi à acquérir les meilleurs compétences tout en participant à la construction de leur marque employeur, d’un autre côté, “Digital-jobs.co” assiste les candidats dans le développement de leurs carrières professionnelles dans ce monde hyper vaste », a indiqué un communiqué des initiateurs de cette plateforme.

Cette plateforme numérique est un outil de ressources humaines simple et facile d’accès qui permettra de rapprocher le talent et le recruteur dans le monde du digital. C’est une solution de recrutement et un gain de temps qui laisse plus de place à la relation humaine et qui permet au chef d’entreprise (ainsi que les spécialistes RH) de se concentrer sur son cœur de métier.

A cet effet, les recruteurs peuvent avoir un compte premium gratuitement (jusqu’au 1er septembre 2021) en s’inscrivant à la plateforme « digital-jobs.co » et en choisissant le pack bronze, ce qui va leur permettre d’avoir une page entreprise, publier deux annonces gratuites, accéder au tableau de bord pour le suivi des candidatures et enfin un accès illimité à la CVthèque« . « En plus de la facilité et la simplicité de recrutement, Digital jobs vise (et s’implique) à participer activement et positivement à la transformation digitale en Algérie qui est en croissance depuis le début de la pandémie et à la mise à niveau aux standards internationaux », a dit Yasser BERREHAIL, un des deux co-fondateurs du projet.