Oppo : Le smartphone A94 disponible en Algérie à 53 900 Da

La plus récente version de la famille Oppo A débarque en Algérie. Oppo A 94 a tout pour séduire. Il est désormais disponible dans tous les points de vente de la marque et agents agréés au prix de 53 900 Da.

Un design haut-de-gamme et une allure qui sort de l’ordinaire c’est ce qui nous attire à première vue chez le dernier-né d’Oppo Algérie. Côté caractéristiques techniques, il possède un SoC Mediatek Dimensity 800U couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Il a 4 capteurs photo à l’arrière dont le principal est de 48 mégapixels, l’ultra grand-angle de 8 mégapixels, l’objectif macro et un autre monochrome de 2 mégapixels chacun. Sans oublier la caméra frontale de 16 Mp. Il dispose également d’un écran de 6.43 pouces.

Concernant son autonomie, l’Oppo A94 est doté d’une batterie de 4310 mAh compatible charge rapide (30 W) et se recharge en 65 minutes selon la marque. Enfin, le Smartphone tourne sous Android 11.