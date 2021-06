Microsoft : Windows 11 est officiel

Windows a organisé dernièrement une conférence dédiée à l’annonce de la nouvelle itération de son système d’exploitation.

C’est quoi la nouveauté ? se demandent de nombreux utilisateurs. Eh ben ; la nouvelle mouture du système d’exploitation de Microsoft mise sur le jeu, et emprunte des technologies introduites avec les nouvelles Xbox pour améliorer les performances ‘’gaming’’. Selon Sarah Bond, vice-présidente Xbox, il y a environ 1,3 milliard d’utilisateurs de l’OS de Microsoft dans le monde ; d’où la nécessité de préserver ses clients et d’en séduire d’autres pourquoi pas ! Pour ce faire, Windows annonce de nombreuses nouveautés intégrés dans le Windows 11 comme des graphismes de meilleure qualité, le gain de vitesse et enfin l’intégration de ‘’Xbox Game Pass’’ directement dans Windows avec l’application Xbox. Et justement pour pouvoir profiter des jeux en haute qualité, même sur les PC les moins puissants, Windows 11 permettra évidemment d’accéder à l’offre Xcloud, qui fait tourner les jeux à distance sur des serveurs de Microsoft et les streame ensuite la vidéo vers votre ordinateur.

Ce n’est pas tout, Microsoft a annoncé l’arrivée des applications Android sur Windows via l’Amazon Store. Il sera donc possible de faire tourner certains jeux Android sur son PC sous Windows 11.