Algérie Télécom : augmentation de débit internet à 20 Mbps

Chose promise chose dû. Algérie Télécom procédera prochainement à l’augmentation du débit internet minimum. Annoncée en début 2021 par le P-DG d’Algérie Télécom. L’opérateur a entamé une nouvelle opération de tests techniques en vue d’augmenter le débit Internet minimum de 4 Mégabits par seconde à 10 Mbps.

Dans un communiqué de presse, AT annonce également que les clients ayant actuellement un débit de 10 Mbps vont passer automatiquement à 20 Mbps en payant le même abonnement. « L’opération de tests techniques, entamée dans la soirée du jeudi 24 juin 2021, concernera, dans une première étape, les abonnés résidentiels Idoom ADSL et Idoom Fibre dans les wilayas d’Alger, Blida, Chlef, Oran et Tlemcen », précise la même source, ajoutant que « cette opération sera graduellement étendue à toutes les wilayas ».

L’approche graduelle a été favorisée afin d’assurer la prise en charge des contraintes éventuelles qui empêcheraient certains abonnés ADSL de bénéficier d’un débit supérieur à leur débit actuel, relève AT. « Cette démarche, qui intervient 3 mois après l’augmentation du débit Internet pour plus de 2 millions d’abonnés, s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par Algérie Télécom afin de satisfaire, dans les plus brefs délais, les attentes de ses clients en matière de vitesse de l’Internet fixe », conclu AT.