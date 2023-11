TCL Electronics officialise son arrivée en Algérie avec une gamme de produits innovants

Le mastodonte mondial des téléviseurs, TCL Electronics, a marqué son entrée officielle en Algérie lors d'une cérémonie inaugurale. Cet événement a été l'opportunité de dévoiler la toute dernière gamme de produits conçus spécialement pour le marché algérien et africain.

TCL Electronics, reconnu comme la deuxième meilleure marque mondiale dans la production de téléviseurs et la première dans la catégorie des téléviseurs de 98 pouces, est désormais disponible en Algérie, distribué par la société Bisma Distribution. Une variété de produits multi-catégories a été dévoilée, incluant notamment les téléviseurs TCL Mini LED de la série C. Ces téléviseurs révolutionnaires, équipés de fonctionnalités innovantes telles que des zones de gradation locales pour un contraste illimité, sont propulsés par le processeur AIPQ 3.0, offrant une qualité d’image remarquable et un son immersif grâce aux technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos.

En parallèle, une série de climatiseurs baptisée « Gentle Cool » a été présentée, mettant en avant un design élégant, une facilité d’entretien et d’utilisation, dans le but de procurer aux utilisateurs un mode de vie plus sain et plus confortable.

M. Zakaria Messikh, Directeur Marketing de TCL pour la région Afrique du Nord a souligné l’expansion du portefeuille de téléviseurs de la marque dans la région. Il dira « la qualité des produits TCL parle d’elle-même, jouant un rôle essentiel pour stimuler notre ambition future et la porter vers les plus hauts sommets de la technologie. »

Le lancement de TCL Electronics en Algérie a également été l’occasion d’annoncer un partenariat stratégique avec le prestigieux club anglais de football de la Premier League, Arsenal. La marque devient ainsi le partenaire régional officiel du club pour les appareils électroniques grand public.

La technologie proposée par TCL se révèle être un moteur d’innovation et de divertissement, offrant une expérience sans précédent à tous ceux en quête d’une vie exceptionnelle. À travers des images éclatantes, un son immersif et une qualité de vie améliorée, TCL s’érige en une marque pionnière, ouvrant les portes d’une ère nouvelle du divertissement à domicile en Algérie et à travers le monde.