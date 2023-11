Algérie Télécom, partenaire technologique de Treg Algeria Trail à Timimoun

Algérie Télécom a le plaisir d'annoncer son partenariat technologique avec le prestigieux événement sportif, Treg Algeria Trail, prévu du 28 novembre au 01 décembre 2023 à Timimoun.

En qualité de partenaire technologique officiel, Algérie Télécom s’engage à fournir une connectivité haut débit optimale, assurant ainsi une expérience immersive et sans faille pour tous les participants, les spectateurs et les passionnés à travers le monde. Grâce à ses infrastructures de pointe, Algérie Télécom facilitera la diffusion en direct des courses, le suivi en temps réel des résultats et garantira une connectivité fiable tout au long de la compétition.



Treg Algeria Trail est une compétition sportive emblématique qui réunit des athlètes passionnés et des amateurs de sports extrêmes venus du monde entier. Cet événement, promet d’être une célébration inoubliable de l’endurance, du courage et de la détermination dans l’une des plus belles oasis du sud algérien, la ville de Timimoun.

La compétition, structurée autour de quatre épreuves distinctes, à savoir l’Ultra Algeria Trail (182 km), l’Algeria Trail (106 km), l’Algeria Marathon (50 km) et l’Algérie Relais (182 km avec six coureurs et 106 km avec quatre coureurs), promet d’être une expérience exceptionnelle tant pour les participants que pour les spectateurs. En plus de la compétition, ces derniers auront l’opportunité de jouir d’un paysage féérique, ajoutant ainsi une dimension touristique à cet événement sportif.

Ce partenariat démontre l’engagement continu d’Algérie Télécom envers le soutien des événements sportifs et culturels qui contribue au développement local.