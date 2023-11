BOMARE COMPANY participe au Salon International pour l’Industrie en Algérie

BOMARE COMPANY, entreprise éminente, annonce avec enthousiasme sa présence au Salon International pour l’Industrie en Algérie (SINAA), un événement d'importance cruciale pour l'économie nationale. Ce salon intervient à un moment où le pays vise à augmenter la part de l'industrie dans son PIB, passant de 10 à 15%. Cette ambition vise à insuffler une véritable dynamique au secteur industriel algérien.

Le SINAA Expo Industries joue un rôle vital en tant que catalyseur des efforts déployés par les autorités pour stimuler rapidement le développement économique du pays. Il réunit l’ensemble des acteurs industriels, couvrant l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement de manière transversale et multisectorielle. L’objectif est de garantir une véritable révolution industrielle en Algérie.



SINAA est le salon qui réunit les fournisseurs d’équipements et de services œuvrant pour la productivité des usines, attirant des participants de tous les coins du pays. Il s’affirme indéniablement comme le principal événement du secteur industriel. Cette année, le salon aura lieu du 28 au 30 novembre 2023 au pavillon central de la SAFEX d’Alger, qui réunira plus de 150 exposants, 8,000 Visiteurs attendus de plus de 6 pays. L’évènement regrouper les professionnels et les spécialistes du secteur industriel, et cela, pendant 3 jours.



Cette année comme la précédente, BOMARE COMPANY y participe en exposant ses différents services et produits au niveau de stand F28 Pavillon central ; Téléviseurs, DID, Tableaux interactifs, Caméras de surveillance, Murs d’images et Cartes électroniques.