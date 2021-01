Condor sponsorise la remise des diplômes à l’université Alger 3

Condor Electrinics a été le partenaire de la cérémonie de remise de diplômes aux majeurs des promotions et les enseignants promus professeurs de l’Université d’Alger 3.

En effet, une trentaine de personnes entre étudiants et enseignants ont été honorées lors d’une cérémonie organisée à l’auditorium de l’Université Alger 3. A cette occasion, de nombreux cadeaux notamment des Smartphones et petits électroménagers ont été offerts aux majeurs de promotion et enseignants. La cérémonie fût également l’occasion pour la signature d’une Convention cadre entre Condor Academy et l’Université d’Alger 3. Et il ne s’agit pas de la première convention du genre.

Rappelons que Condor Group a signé, en 2018, un contrat de partenariat avec l’université des sciences et technologies Houari Boumediene de Bab Ezzouar, portant sur le partenariat, la formation et la recherche.