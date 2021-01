Apple : L’écran du nouvel iPad mini 2021 légèrement plus grand !

Comme annoncé précédemment, Apple s’apprête à lancer un nouvel iPad mini. Alors que le précédent iPad mini présentait un écran de 7,9 pouces, le nouvel iPad mini 2021 sera doté d’un écran légèrement plus grand.

En effet, Apple devrait l’équiper d’une dalle allant jusqu’à 8,4 pouces. Toujours selon les rumeurs, il semblerait que l’esthétique du nouvel iPad mini optera pour cadres plus étroits, pas très différent de celui des derniers modèles d’iPad Air. Même si la firme à la pomme n’a pour le moment pas confirmé aucune de ces informations, les rumeurs vont encore plus loin, en parlant d’une date de sortie et une disponibilité pour le mois de mars. D’ailleurs, les informations rapportées l’an passée parler également d’un lancement au cours du premier trimestre de 2021.

En plus des nouveaux iPad mini et iPad Pro mini LED, Apple devrait également lancer le nouveau MacBook Pro 2021, avec un tout nouveau design et des mini panneaux LED.