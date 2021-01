Samsung Electronics lance les gammes 2021 Neo QLED

Samsung Electronics Co. a dévoilé sa gamme d’écrans de télévision Neo QLED, MICRO LED et Lifestyle 2021 lors de son tout premier événement virtuel First Look en amont du CES 2021.

A travers cette nouvelle gamme, Samsung veut rendre ses téléviseurs plus accessibles tout en offrant un produit innovant, indique un communiqué de presse. De nouvelles avancées qui contribuent à redéfinir le rôle de la télévision dans les foyers des consommateurs. « Au cours de l’année écoulée, nous avons été témoins du rôle essentiel que la technologie a joué pour nous aider à poursuivre notre vie et à rester en contact les uns avec les autres », a déclaré JH Han, président de l’activité Affichage visuel chez Samsung Electronics. Selon lui, au cours des prochaines années, Samsung s’engagera dans une démarche de ‘’passage au vert”, en alignant les opérations commerciales liées à la télévision grâce aux programmes de durabilité à long terme qui consiste à réduire l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique dans la fabrication des téléviseurs. « Notre engagement en faveur d’un avenir inclusif et durable va de pair avec notre quête incessante d’innovation pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs, qu’il s’agisse de réduire l’empreinte carbone de nos produits, de fournir une série de fonctions d’accessibilité ou d’offrir une expérience de visualisation inégalée qui s’adapte au mode de vie de chaque utilisateur », souligne encore JH Han.

Les fonctions d’accessibilité 2021 de Samsung sont désormais disponibles sur tous les modèles 2021 QLED et Neo QLED – apportent les dernières avancées technologiques et l’intelligence artificielle (IA) pour aider davantage de personnes à profiter confortablement de leur expérience télévisuelle.

La gamme 2021 ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que le déplacement des légendes, le zoom en langue des signes et l’audio à sorties multiples, permettant aux malentendants, aux sourds, aux malvoyants et aux aveugles d’optimiser leur visionnage en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. D’ici 2022, Samsung s’engage à développer sa fonction de guide vocal, qui fournit des conseils audios aux personnes sourdes et malvoyantes. Et Samsung continuera à développer de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer l’accessibilité des téléviseurs Samsung dans les années à venir.