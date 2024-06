À l'occasion de la célébration de la fête de l'AID EL ADHA 2024, l'équipe de mobilealgerie.com vous présente ses meilleurs vœux les plus sincères.

Nous vous souhaitons une Aïd pleine de bonheur, de santé et de prospérité. Que la paix et la bénédiction d’Allah soient avec vous et vos familles.

Bonne fête de l’Aïd !