BOMARE COMPANY : la nouvelle gamme de produits STREAM arrive sur le marché

Bomare Company lance sur le marché Algérien la nouvelle gamme de produits Stream, avec comme porte drapeau le téléviseur doté de la technologie Mini LED.

Bomare Company sous sa marque commerciale STREAM, annonce lors d’une conférence de presse l’arrivée d’une nouvelle gamme de produits qui seront commercialisés en 2023. On retrouve, notamment, le téléviseur doté de la technologie Mini LED présentée en avant-première lors du salon de la production nationale de Décembre dernier (FPA).

Lors de la présentation, les responsables de Stream ont indiqué que la marque Algérienne arrive aujourd’hui à mettre sur le marché des produits avec des technologies de pointe, à l’instar de la nouvelle gamme TV dotée d’une toute nouvelle technologie de dalle qui permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience inédite. Cette dernière permet à l’écran de passer de 16 millions à plus de 1 milliard de couleurs. Ainsi, on obtient un noir plus profond, et des couleurs plus vives avec un éclat parfait. La gamme de TV Mini LED de Stream sera disponible en 4K et en 8K avec les systèmes d’exploitation de Google TV et du Webos. La MINI LED Google TV est dotée d’une interface plus optimisée et basée sur le contenu, avec une IA encore plus poussée facilitant ainsi l’utilisation et la navigation sur les différentes applications.

La MINI LED WebOS est équipée de la WebOS 7x avec un tout nouveau design d’interface permettant ainsi d’avoir encore plus d’ergonomie et de possibilités de personnalisation.



Lors du point de presse, Stream indique que pour cette année 2023, le tout nouveau Dongle Android TV sera lancé, il est équipé de la version 11 de l’Android TV avec la possibilité de migrer vers la mise à jour d’Android TV 14, cet appareil offre aux utilisateurs la possibilité de profiter d’une utilisation SMART TV sous Android et cela même sur une normal TV sans pour autant changer d’appareil.

Par la même occasion, BOMARE COMPANY n’a pas omis de remercier ses collaborateurs qui sont le leitmotiv de la croissance de l’entreprise mais aussi pour leurs fidélités et leurs engagements tout au long de ces années.