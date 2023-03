Ali Kadri, Directeur général de la banque CPA (Crédit Populaire d’Algérie) a indiqué, à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège, groupe d’exploitation CPA de Tlemcen, ainsi que la nouvelle agence « Ibn Khamis 437 », que désormais le service de paiement électronique est généralisé et comprenant le loyer des bénéficiaires de logements « AADL ».

Ainsi, via cette opération lancée depuis ce mois de mars, le bénéficiaire d’un logement AADL pourrait de façon sécurisée et gratuite régler le loyer de son appartement, via chez lui ou sur son téléphone.