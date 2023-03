Ooredoo célèbre la Journée Nationale des Personnes en situation de Handicap

Fidèle à son engagement indéfectible envers la société civile, Ooredoo marque la Journée nationale des personnes en situation de handicap célébrée le 14 mars de chaque année.

Ainsi, et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Ooredoo a organisé une multitude d’actions dédiées aux personnes handicapées, en collaboration avec des associations œuvrant dans le domaine de l’aide et de la protection des personnes vivant une situation d’handicap, à savoir l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA », l’Association des handicapés moteur « Amel oua 3amel » de Bab El Oued, l’Association Nationale des Non-voyants « La Canne Blanche » ainsi que la Fédération Algérienne des Personnes handicapées (FAPH).

Cet accompagnement de Ooredoo s’est traduit notamment par la signature en 2021 d’un partenariat d’une durée de cinq ans avec l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA », qui œuvre dans le domaine de l’aide aux enfants handicapés scolarisés.

Aussi, Ooredoo avait remis en décembre 2022, à l’Association des handicapés moteur « Amel oua 3amel Bab El Oued », des équipements paramédicaux destinés aux enfants orphelins handicapés.

Ooredoo avait également apporté son soutien à l’Association Nationale des Non-voyants « La Canne Blanche » à travers l’acquisition des tablettes en braille au profit des enfants scolarisés dans les écoles spécialisées ainsi que des smartphones pour les nouveaux bacheliers non-voyants et mal voyants.

En outre, Ooredoo a été, de 2015 jusqu’à 2022, partenaire de la Fédération Algérienne des Personnes handicapées (FAPH), réalisant ainsi plusieurs projets dont l’ambitieux programme de la FAPH baptisé : « Service d’Accompagnement à l’Autonomie et à la Scolarisation des Enfants Handicapés (SAASEH) ». Ce programme avait permis à Ooredoo d’accompagner et d’aider des enfants handicapés en leur octroyant des aides techniques, de l’appareillage, du mobilier ainsi que des supports adaptés (téléphones, laptop, fournitures scolaires adaptées, tables et chaises aménagées).

Ces différentes actions en direction des personnes en situation de handicap, confirment l’engagement de Ooredoo envers cette frange vulnérable de la population, à travers l’accompagnement et les aides octroyées à certaines associations œuvrant dans le soutien aux personnes en situations d’handicaps sous toutes ses formes.