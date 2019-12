Apple lancera 07 nouveaux iPhones en 2020 !

L’année 2020 sera riche en nouveautés pour la firme à la pomme qui compte lancer sept (07) nouveaux appareils compatibles aux réseaux 4 et 5G dont l’iPhone 12 et l’iPhone SE 2.

Selon les rumeurs qui encourent ces derniers jours, l’iPhone SE 2 serait le digne successeur de l’iPhone SE qui devrait être équipé d’un écran LCD de 5.1 pouces, mais doté que d’un seul capteur photo. Cet iPhone sera également doté d’un lecteur d’empreinte digitale Touch ID et sera compatible au réseau 4G. De ce fait, l’iPhone SE 2 sera le modèle le moins cher puisqu’il coûtera moins de 400 dollars. Sa présentation est prévue pour Mars 2020.

Au mois de septembre, il est attendu le lancement de la nouvelle gamme d’Apple ; l’iPhone 12 qui compte trois modèles : iPhone 12 Pro 5G (5.4 pouces), iPhone 12 Pro Plus 5G (6.1’’) et iPhone 12 Pro Max 5G (6.1’’). Les modèles seront également disponibles en 4G à savoir l’iPhone 12 4G, l’iPhone 12 Pro 4G et l’iPhone 12 Plus 4G. L’iPhone 12 sera équipé d’un Double capteur photo à l’arrière alors que les deux autres modèles Plus et Max seront dotés d’un Triple capteur photo. Toujours d’après les rumeurs, les modèles 5G de l’iPhone coûteront 200 dollars de plus que les modèles classiques.

Quant à la technologie de cinquième génération, Apple demeure optimiste et prévoit d’écouler 20 millions d’iPhones compatible au réseau 5G.