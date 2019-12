OPPO « AI Beauty »: la garantie passe de 12 à 18 mois en cette fin d’année !

Oppo gâte ses clients en cette fin d’année. En effet, pour tout achat d'un smartphone OPPO du 21 décembre 2019 au 31 janvier 2020, l'acquéreur bénéficie d'une garantie de 12 + 6 mois offerts par OPPO, soit 18 mois au total. Le but est de permettre à un maximum d'utilisateurs de finir l'année en "AI Beauty".

Durant l’année 2019, OPPO a lancé plusieurs smartphones à succès en Algérie. Du OPPO F11 Pro au A1k, en passant par le F11 et le A5s, tous les modèles de smartphones de marque OPPO commercialisés officiellement en Algérie, y sont assemblés. Chacun de ces terminaux se distingue par sa fiche technique. L’OPPO A1k dispose, par exemple, de 32 Go de mémoire de stockage, du célèbre écran Waterdrop et une très longue autonomie de batterie de 4000 mAh. L’OPPO A5s avec deux puissantes caméras, un écran Waterdrop et une autonomie exceptionnellement grâce à une batterie robuste de 4230mAh.

Il n’est pas de moins de l’OPPO F11 Pro offrant une maîtrise polyvalente du portrait, une percée en matière de photographie et une bonne expérience utilisateur. De plus, le F11 Pro dispose d’un affichage plein écran ininterrompu, rendu possible par un module de caméra pop-up frontale entièrement dissimulée. Quant à l’OPPO F11 est équipé d’un écran Full HD+ de 6,53 pouces, offrant un rapport de format de 19,5: 9 et un écran Waterdrop.

Oppo rappel à travers un communiqué de presse qu’acquérir un smartphone OPPO « Made In Bladi » auprès d’un des points de vente partenaires de la marque dans toute l’Algérie, c’est la garantie d’avoir un produit original OPPO. En plus de l’accès gratuit et inconditionnel aux divers avantages qui vont avec (pièces de rechange d’origine, une main d’œuvre formée et qualifiée, etc.). De plus, seuls ces appareils peuvent faire l’objet de réparation gratuite par OPPO – dans le cadre de cette dernière, par l’un des sept (07) centres de Service Après-vente répartis à travers tout le territoire national comme suit : Alger, Annaba, Bejaia, Bouira, Constantine, Oran et Tlemcen.