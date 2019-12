Ouverture de la 8e édition d’Algeria 2.0

Le salon Algeria 2.0, dédié aux professionnels des TIC, a ouvert aujourd’hui ses portes au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.

Cet évènement qui durera 04 jours, soit jusqu’au 24 décembre devra abriter quelques 80 conférences et plus de 200 speakers. Fidèle à sa symbolique, cet événement public et gratuit, a pour ambition à la fois de perfectionner les connaissances en matière de nouvelles technologies, et de mettre celle-ci à la portée du plus grand nombre de personnes.

À la différence des autres événements, Algeria 2.0 offre une panoplie sans précédent de thèmes technique et d’ateliers pour toutes les catégories de visiteurs, en passant par les étudiants, professionnel, amateurs et curieux… toutes les participations sont gratuites et offertes à tous afin de vulgariser au maximum les TIC et les métiers du web en Algérie.

Algeria 2.0 est considéré comme le « Carrefour International des Professionnels des TIC et du WEB 2.0 » et s’inscrit dans la stratégie e-Algérie dont l’objectif principal est d’assurer une mutation de notre société vers un avenir numérique.

Comme à l’accoutumée, cette 8e édition a pour but de réunir les acteurs et spécialistes internationaux des technologies de l’information et du web, développeurs et du mobile afin de favoriser l’innovation par les échanges croisés et les synergies entre l’Education, l’enseignement, la recherche et l’Industrie dans ce domaine. Il est également question de mettre en relation les différents acteurs du web algériens et internationaux afin de promouvoir et de faire connaitre les compétences algériennes et africaines au niveau national et international.