Anghami, la principale plateforme de streaming musical au Moyen-Orient côtée en bourse !

Anghami deviendra la première société de technologie arabe à être cotée au NASDAQ New York via une fusion avec Vistas Media Acquisition Company Inc. La transaction implique une évaluation initiale de l'entreprise valant environ 220 millions de dollars. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2021.

«Aujourd’hui est une journée très réjouissante pour nous tous à Anghami et nos partenaires dans le monde. Aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante dans nos plans de croissance en cherchant à devenir la première entreprise technologique arabe de la région à être cotée au NASDAQ. Être une société publique cotée aux États-Unis nous donne accès à un capital de croissance et à une plateforme mondiale qui est la meilleure au monde », a déclaré Eddy Maroun, co-fondateur et PDG d’Anghami.

SHUAA Capital est la première société de gestion d’actifs et de banque d’investissement cotée en bourse des Émirats arabes unis et Vistas Media Capital Singapore, la société mère du sponsor de Vistas Media Acquisition Company Inc, ont rassemblé des engagements de 40 millions de dollars en financement PIPE. La SHUAA a également mené un cycle de financement pour Anghami plus tôt dans l’année.

Anghami, dont le siège est à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, est actuellement soutenue par des sociétés de capital-risque et des actionnaires stratégiques de premier plan de la région MENA, notamment des groupes de médias et des sociétés de télécommunications qui détiennent collectivement environ 68% d’Anghami, le reste étant détenu par les fondateurs. Anghami est une société de technologie de divertissement multimédia numérique à forte croissance, collectant quotidiennement plus de 56 millions de points de données sur ses utilisateurs. Anghami utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour améliorer les recommandations, réduire le taux de désabonnement, stimuler l’engagement et prédire le comportement des utilisateurs.

Fondée en 2012, Anghami est la première plate-forme de diffusion de musique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et a depuis construit une plate-forme leader sur le marché, offrant plus de 57 millions de chansons à plus de 70 millions d’utilisateurs enregistrés avec environ 1 milliard de streams par mois. Aussi, Anghami a augmenté ses revenus de 80% au cours des trois dernières années, ce qui devrait être multipliés par cinq au cours des trois prochaines années. La société s’attend à avoir environ 142 millions de dollars de trésorerie dans son bilan à la clôture qui serviront principalement à alimenter une croissance supplémentaire.