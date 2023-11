Algérie Télécom Satellite et Djezzy scellent un partenariat majeur pour l’innovation technologique

Algérie Télécom Satellite, entreprise spécialisée dans les télécommunications par satellite, et Djezzy, leader dans le domaine de la téléphonie mobile, officialise la conclusion d'un partenariat stratégique. Cette alliance vise à établir et à déployer divers services innovants entre ces deux entités.

L’événement marquant ce partenariat a eu lieu ce lundi 13 novembre en marge du Salon NAPEC North Africa. La cérémonie de signature a réuni Monsieur Sellahi Yassine, Président-directeur général d’ATS, et Monsieur Mahieddine Allouche, Directeur général de Djezzy, en présence de cadres de premier plan représentant les deux entités.

Ce partenariat stratégique ouvre la voie à l’échange et à la mise en place de solutions technologiques avancées entre Algérie Télécom Satellite et Djezzy. Il vise à exploiter les synergies entre les deux sociétés pour développer des services innovants, offrant ainsi de nouvelles opportunités et une expérience enrichie aux utilisateurs finaux.

Cette collaboration s’inscrit dans une volonté commune de dynamiser le secteur des télécommunications en Algérie en proposant des solutions novatrices et adaptées aux besoins actuels du marché.

A cette occasion, Monsieur Sellahi Yassine a déclaré : « À l’heure actuelle, bon nombre d’entreprises sur le territoire national utilisent déjà nos solutions et services. Nous sommes ravis de poursuivre notre développement en collaborant cette fois-ci avec un partenaire comme Djezzy, qui veut se doter de ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications satellitaires afin de répondre efficacement aux besoins exprimés d’une clientèle toujours plus exigeante ».

Et d’ajouter : « dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’amélioration continue, ATS a contracté ce partenariat en vue de diversifier son offre et fournir à l’ensemble de ses clients des solutions et services de qualité, réaffirmant ainsi sa volonté de parfaire et d’améliorer davantage le panel de ses services ».

De son côté, Monsieur Mahieddine Allouche a indiqué : « ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement à fournir des services de télécommunications de haute qualité aux entreprises et aux institutions. En combinant les forces de Djezzy et d’Algérie Télécom Satellite, nous sommes déterminés à offrir des solutions technologiques innovantes pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients professionnels ». Et d’ajouter : « cet accord avec ATS représente une opportunité supplémentaire pour renforcer davantage notre présence commerciale au sein du marché Algérien pour lequel nous ambitionnons d’améliorer continuellement la qualité de notre réseau et du débit internet ».