Mobilis lance une offre inédite pour les start-ups : Un soutien d’un an aux projets innovants

Dans une démarche audacieuse visant à encourager l'innovation entrepreneuriale, ATM Mobilis a dévoilé une offre spéciale "exceptionnelle" destinée aux jeunes entreprises. Cette initiative leur permettra de profiter des services de l'opérateur de téléphonie mobile public sans frais pendant une année entière.

Le PDG de Mobilis, Chaouki Boukhazani, a présenté cette offre lors de l’inauguration des journées dédiées à l’entrepreneuriat, qui s’est tenue au Centre International des Conférences (CIC) à Alger. Sous le slogan évocateur « l’Entrepreneuriat au cœur du renouveau économique algérien », cette annonce témoigne de l’engagement de l’entreprise envers le soutien des créateurs de projets novateurs.

Cette action ambitieuse se matérialise par la décision de Mobilis, en collaboration avec le Conseil du Renouveau Économique Algérien (CREA) et l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI), d’offrir aux start-ups trois lignes téléphoniques gratuites, une carte SIM pour l’accès à Internet, un modem ainsi que l’envoi de 100 000 SMS à des fins promotionnelles et publicitaires. Ces avantages seront mis à la disposition des jeunes entreprises dès leur création et ce, pour toute leur première année d’existence.

Mobilis a décidé également d’accorder un hébergement gratuit pour les sites électroniques des nouvelles start-ups, a fait savoir M. Boukhazani qui a affirmé que « Mobilis est une société nationale citoyenne qui vise à contribuer au soutien de l’entrepreneuriat et des startups ».

En contrepartie, la société Mobilis contribuera aux côtés de ces entreprises au développement de l’économie de la connaissance et d’un système incitatif, a-t-il dit, ajoutant que « les start-ups sont un partenaire clé en matière de production de contenu ».

Cette initiative réaffirme l’engagement de Mobilis à jouer un rôle crucial dans l’écosystème entrepreneurial, offrant un soutien pratique et tangible aux innovateurs et aux visionnaires de demain.