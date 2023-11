2ème édition du marathon TRAIL ALGERIA TREG 2023 : Ooredoo Sponsor officiel

Ooredoo officialise un accord de sponsoring avec la Fédération Algérienne du Sport et du Travail (FAST) lors d'une cérémonie tenue à son siège à Ouled Fayet.

Dans le but de promouvoir les activités sportives, particulièrement celles favorisant le tourisme en Algérie, Ooredoo a conclu un partenariat avec la Fédération Algérienne du Sport et du Travail. Ce contrat a été officiellement signé par M. Abdelkrim Chouchaoui, Président de FAST, et M. Roni Tohme, Directeur Général d’Ooredoo Algérie, en présence des hauts responsables d’Ooredoo ainsi que des représentants de l’Association Trail Africa.

En vertu de ce contrat, Ooredoo s’engage à accompagner la Fédération Algérienne du Sport et Travail (FAST) en tant que sponsor officiel de la deuxième édition du marathon « TRAIL ALGERIA TREG 2023 » qui sera organisée du 25 novembre au 02 décembre 2023 à Timimoun sous le parrainage des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Poste et des Télécommunications et celui du Tourisme et de l’Artisanat.

A l’occasion de la signature de ce contrat de sponsoring, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme, a déclaré : « Ooredoo est fière d’accompagner la FAST dans l’organisation de la deuxième édition du « TRAIL ALGERIA TREG 2023 », qui incarne la symbiose entre le sport et le travail. Cet événement sportif qui sera abrité par Timimoun, l’une des merveilleuses régions du grand Sud Algérien, constitue également une opportunité pour encourager la promotion du tourisme en Algérie ainsi que le développement des activités culturelles et de divertissement. Ooredoo réitère son engagement à s’associer aux organismes œuvrant pour la promotion du patrimoine touristique, culturel et historique de l’Algérie. »

Pour sa part, le Président de la Fédération Algérienne du Sport et Travail, M. Abdelkrim Chouchaoui, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat de sponsoring avec Ooredoo qui fait partie des plus importantes entreprises qui encouragent le sport dans toutes ses disciplines en Algérie. Nous tenons également à saluer l’engagement de Ooredoo à nos côtés pour nous accompagner dans cette expérience sportive, touristique et culturelle unique, et qui contribuera certainement à valoriser le potentiel touristique de notre pays. »

A noter que la deuxième édition TRAIL ALGERIA TREG 2023, sera co-organisée par la Fédération Algérienne du Sport et Travail, en collaboration avec l’Association Trail Africa, qui organise des séjours de Trail running et de marathon dans le désert à travers le monde.

En tant qu’entreprise citoyenne, Ooredoo œuvre à promouvoir les actions sportives et touristiques qui visent à valoriser le potentiel des différentes régions de l’Algérie.