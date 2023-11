Android 14 se dote d’une nouvelle fonctionnalité pour les smartphones pliables

Le système d’exploitation de Google Android 14 apporte désormais une nouvelle fonctionnalité pour les smartphones pliants qui est l’arrivée d’une nouvelle API permettant l’affichage en simultané sur les deux écrans.

Bonne nouvelle pour les personnes utilisant un smartphone pliable, Google vient de doter son nouveau système Android 14, d’une nouvelle fonctionnalité. En effet le blog Android Police indique avoir repéré dans Android 14 une API Google (Jetpack WindowManager).

Une API qui permet aux développeurs de proposer des apps prenant en charge les deux écrans des smartphones pliants. La seule contrainte pour le moment, c’est que les fabricants de smartphones doivent l’intégrer nativement pour que les créateurs d’applications puissent en tirer parti sur leurs titres.

« La bibliothèque Jetpack WindowManager permet aux développeurs d’applications d’exploiter de nouveaux facteurs de forme d’appareil et de nouveaux environnements multifenêtres. La bibliothèque fournit une surface d’API commune pour les versions d’API 14 et ultérieures. La version initiale cible les appareils pliables, mais les versions ultérieures incluront d’autres types d’affichages et fonctionnalités de fenêtre. » lit-on dans un communiqué.