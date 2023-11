NAPEC 2023 : Ooredoo présente ses offres et solutions aux professionnels

Ooredoo participe à la 11ème édition du Salon North Africa Enegy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC) qui se tient du 13 au 15 Novembre 2023 au Centre des Conventions Mohamed Ben Ahmed à Oran.

Cet évènement économique de grande envergure, constitue un carrefour qui rassemble les opérateurs et les professionnels nationaux et étrangers de l’industrie des hydrocarbures et de l’énergie, des entreprises énergétiques, des fournisseurs de solutions et de technologies, pour discuter, partager des connaissances et accélérer les progrès vers la transition énergétique, la décarbonation, et l’atténuation du changement climatique.

Ooredoo participe à ce salon professionnel à travers un stand où l’équipe de Ooredoo Business est présente pour proposer aux visiteurs professionnels les différentes solutions et offres innovantes de la compagnie, adaptées à leurs besoins. A travers sa participation à ce rendez-vous économique important, Ooredoo réaffirme son engagement à accompagner les acteurs économiques algériens dans divers secteurs.