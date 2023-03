Algérie Télécom lance Idoom Fibre Gamers : la connexion des joueurs !

Algérie Télécom lance sa nouvelle offre « Idoom Fibre Gamers », destinée aux clients résidentiels et nouveaux clients férus des jeux en ligne.

Pour répondre aux exigences et besoins des utilisateurs, la gamme « Idoom Fibre Gamers » permettant aux Gamers de profiter pleinement d’une connexion Idoom Fibre de très haut débit, se décline comme suit :



* L’offre « Idoom fibre high speed » avec un prix de 2 799DA/Mois avec un Download de 20 Mbps et un Upload 10 Mbps

* L’offre « Idoom fibre fast speed » à 3 399 Da/Mois avec un Download 50 Mbps et un Upload 25 Mbps

* L’offre « Idoom fibre light speed » à 4 599 Da/Mois avec un Download 100 Mbps et un Upload 60 Mbps

Pour une expérience optimale Algérie Télécom met, également, à la disposition de sa clientèle des accessoires et périphériques informatiques de qualité, tels que des claviers, souris, tapis de souris, Baffles, Microphone, Support casque, entre autres.