Groupe Ooredoo : nomination d’un Directeur général par intérim pour Ooredoo Algérie et d’un nouveau Directeur général pour Ooredoo Oman

Ooredoo Q.P.S.C. (« Ooredoo » et son symbole commercial est « ORDS ») a annoncé la nomination de M. Roni Tohme, Directeur financier de Ooredoo Algérie, en tant que Directeur général par Intérim de l’entreprise, succédant à M. Bassam Yousef Al-Ibrahim.

Ooredoo a également annoncé la nomination de M. Bassam Yousef Al-Ibrahim en tant que nouveau Directeur général de Ooredoo Oman, à compter du 1er mars 2023, en remplacement de Noor Al-Sulaiti.

Après avoir occupé le poste de Directeur général de Ooredoo Algérie, Bassam rejoint Ooredoo Oman en ayant à son actif plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des télécommunications et plusieurs postes de responsabilité au sein du Groupe. Il est membre des conseils d’administration de Ooredoo Tunisie.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les télécommunications et les finances, M. Roni a intégré Ooredoo en 2020 en tant que Directeur financier de Ooredoo Algérie, contribuant à façonner un département financier résilient et à apporter une contribution significative à la transformation digitale de l’entreprise.

Avant d’intégrer le groupe Ooredoo, Roni a occupé plusieurs postes de responsabilité où il s’est notamment distingué par sa connaissance du marché africain dont il a contribué de près à la croissance et ce, dans plusieurs pays. Il a participé, en tant que membre fondateur, au lancement de MTN en Guinée Bissau. Il a ensuite été nommé en tant que Chief Financial Officer à Africell au Sierra Leone, avant de rejoindre le groupe Airtel, successivement au Niger, au Congo-Brazzaville puis au Malawi. Il a rejoint le grand groupe asiatique Axiata au Bangladesh au sein duquel il occupa le poste Chief Financial & Legal Officer.

M. Bassam vient remplacer Mme Noor Al-Sulaiti, l’ancienne Directrice générale de Ooredoo Oman, qui a mené depuis 2021 la stratégie de l’entreprise et sa croissance commerciale avec succès, en mettant en place des bases solides pour de futurs accomplissements.

A cette occasion, le membre Délégué et Président Directeur Général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré : « Depuis qu’il a rejoint Ooredoo en 2013, Bassam a été derrière de nombreuses réalisations importantes dans les différents postes de management qu’il a occupés. Sans nul doute, son expérience professionnelle avérée lui permettra de mener Ooredoo Oman vers de bonne réalisations à l’avenir. Je lui souhaite la réussite dans son nouveau poste. J’adresse également mes sincères remerciements à Noor pour son dévouement continu, ses efforts inlassables et son engagement pour l’excellence, qui ont grandement contribué au succès de Ooredoo Oman durant les deux dernières années. »

Durant sa période de management en tant que Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam a réussi à diriger l’entreprise en relevant les défis durant la pandémie du COVID-19 et en réalisant des succès retentissants, avec notamment la mise en œuvre d’un important projet de modernisation du réseau à travers le pays, et qui a conduit à une hausse significative du nombre d’abonnés et une croissance importante des revenus d’année en année. Sous sa direction, Ooredoo Algérie a également remporté un certain nombre de distinctions, notamment le prix de « Meilleur Employeur » aux Stevie Awards du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour sa stratégie RH exceptionnelle pendant la pandémie de COVID-19. L’entreprise a également remporté le prix de la meilleure initiative de gouvernance environnementale et sociale aux Global Communications Awards ainsi que d’autres distinctions.

Au nom du Conseil d’Administration, Ooredoo félicite M. Bassam Al-Ibrahim et M. Roni Tohme pour leurs nouvelles fonctions et exprime ses remerciements à l’ancienne Directrice générale de Ooredoo Oman, Mme Noor Al-Sulaiti, pour ses efforts exceptionnels au cours des dernières années, et leur souhaite à tous beaucoup de succès à l’avenir.