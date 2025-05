Algérie Télécom lance un formulaire en ligne pour recenser les zones non desservies en fibre optique

Algérie Télécom met à la disposition des citoyens un formulaire numérique visant à recenser les quartiers et régions non encore couverts par son réseau de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Cette démarche s’inscrit dans la préparation du plan d’action 2026, dont l’objectif est la généralisation du FTTH sur l’ensemble du territoire national.

Accessible jusqu’au 31 juillet 2025 sur le site www.algerietelecom.dz, le questionnaire permettra de repérer les zones à prioriser dans les futurs projets d’extension. Les données collectées seront intégrées aux études techniques afin de répondre au plus près aux besoins et aux attentes des clients.

Par cette initiative participative, Algérie Télécom réaffirme son engagement à être à l’écoute des citoyens et à collaborer étroitement avec les autorités locales et les comités de quartier. L’entreprise entend ainsi accélérer le déploiement de l’internet haut débit et contribuer au développement socio-économique de toutes les régions d’Algérie.