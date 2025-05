Sécurité estivale à Jijel : Zerrouki intensifie le déploiement mobile et fibre optique

Lors d’une visite à Jijel, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a insisté sur le renforcement de la couverture mobile et Internet des zones côtières avant la saison estivale, pour améliorer la sécurité des vacanciers et l’intervention rapide des services d’urgence. Il a appelé les opérateurs à optimiser la qualité du réseau et coordonner l’installation d’antennes avec les autorités locales.

Zerrouki a également inauguré deux nouveaux bureaux de poste à Boucherka et Chehna, annoncé un concours de recrutement pour Algérie Poste, et visité le chantier d’un futur bureau à Zouitna. Dans la commune d’El Aouana, il a mis en service trois stations mobiles (Djezzy, Ooredoo) et validé le raccordement de 27 stations Ooredoo à la fibre optique à Afouzar. À Jijel même, il a supervisé le remplacement de 1 980 ports cuivre par de la fibre optique.

Enfin, il a rappelé la récente activation de l’itinérance nationale pour les appels d’urgence sur l’autoroute Est-Ouest, dispositif qui sera étendu à tous les grands axes routiers.