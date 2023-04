Algérie Télécom célèbre ses 20 ans d’activités comme acteur majeur des télécommunications en Algérie.

L’entreprise a su s’adapter, depuis sa création, aux évolutions technologiques pour proposer des offres et solutions toujours plus innovantes, tout en restant fidèle à sa mission première : connecter l’ensemble des Algériens, où qu’ils soient, en plus de remplir pleinement sa mission d’entreprise citoyenne.

Aujourd’hui, Algérie Télécom est présente sur l’ensemble du territoire algérien, avec un réseau étoffé, comptant ainsi des millions de clients à travers le pays.

En cette occasion, l’entreprise remercie chaleureusement ses clients et ses partenaires, pour leur confiance et leur renouvelle son engagement à continuer à fournir des services et des solutions de qualité et à répondre pleinement à leurs besoins.

Aussi, Algérie Télécom tient, à rendre hommage à tous ses employés, actifs ou retraités, qui ont contribué au fil de ces années, à faire de l’entreprise un leader tant sur le plan technologique qu’économique.

Pour marquer cet important évènement, l’entreprise lance un logo spécial et une campagne de communication. Le logo symbolise les 20 ans d’activités de l’entreprise à travers le chiffre 20 inspiré du symbole « Infini » bien connu de sa marque « Idoom ».

Algérie Télécom prévoit, également, de nombreuses offres, promotions et surprises, qui seront annoncées au fur et à mesure tout au long de l’année 2023.