Le Samsung Galaxy S25 Edge fait l’objet d’une fuite majeure

Le Samsung Galaxy S25 Edge, dont la présentation officielle est prévue le 13 mai, a récemment fait l'objet d'une fuite majeure révélant ses caractéristiques techniques et son design.

Ce smartphone se distingue par son profil ultrafin de 5,85 mm et un poids de 163 grammes, grâce à un châssis en titane et des protections en verre Gorilla Glass Ceramic 2 à l’avant et Victus 2 à l’arrière.​

Caractéristiques techniques principales

Écran : AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3120 x 1440

: AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3120 x 1440 Processeur : Snapdragon 8 Elite.​

: Snapdragon 8 Elite.​ Mémoire : 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 256 ou 512 Go.​

: 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 256 ou 512 Go.​ Appareils photo : Arrière : double capteur avec un principal de 200 Mpx (f/1,7) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) . Avant : capteur selfie de 12 Mpx (f/2,2) .​

: Batterie : 3900 mAh, avec une charge filaire de 25 W.​

: 3900 mAh, avec une charge filaire de 25 W.​ Connectivité : Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, certification IP68.​

: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, certification IP68.​ Système d’exploitation : Android 15 avec l’interface One UI 7.

Positionnement et prix

Le Galaxy S25 Edge se positionne entre les modèles Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Les prix en Europe sont estimés à environ 1249 € pour la version 256 Go et 1369 € pour la version 512 Go.​

Design et finitions

Le smartphone sera disponible en trois coloris : Titanium Jetblack, Titanium Icyblue et Titanium Silver. Son design met l’accent sur la finesse et l’élégance, avec des matériaux haut de gamme et une attention particulière portée à l’ergonomie.​

Le Galaxy S25 Edge représente une tentative de Samsung de combiner performance et design ultrafin, visant à concurrencer des modèles similaires sur le marché, tels que l’iPhone 17 Air.​