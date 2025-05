Djezzy affiche une solide performance au premier trimestre 2025

Djezzy poursuit sa dynamique de croissance au premier trimestre 2025. Les résultats opérationnels enregistrés au cours de cette période témoignent d'une progression continue des principaux indicateurs de performance : chiffre d’affaires, rentabilité, croissance de la clientèle, usage accru de la data et renforcement de la couverture réseau.

Au 31 mars 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 27,6 milliards de dinars, en hausse de 4,4 % par rapport au premier trimestre 2024. Cette performance est portée par la montée en puissance des services digitaux et la fidélité d’une clientèle de plus en plus connectée.

La base clients de l’opérateur a franchi le cap des 17 millions d’abonnés, soit une croissance de 6,2 % en un an, avec près d’un million de nouveaux utilisateurs acquis durant la période.

L’EBITDA a atteint 12,2 milliards de dinars, enregistrant une légère progression de 0,5 %, avec une marge de 44,2 %, reflet de la stabilité financière de l’entreprise.

La consommation moyenne de données mobiles par abonné continue de progresser, atteignant près de 12 Go par mois, en hausse de 7 % sur un an. Ce dynamisme s’explique par l’amélioration constante de la qualité de service et l’essor des usages numériques.

En matière d’investissement, Djezzy a engagé 4,6 milliards de dinars au cours du trimestre, principalement dédiés à l’extension et la modernisation de son infrastructure réseau. La couverture 4G s’est ainsi élargie pour atteindre 94,7 % de la population, consolidant l’engagement de l’opérateur à garantir un accès performant et équitable sur tout le territoire national.

Le trimestre a également été marqué par des avancées technologiques majeures. Djezzy a inauguré l’« Espace Solutions » à Dar El Beida, un hub dédié à l’innovation digitale. Par ailleurs, l’opérateur a lancé le premier service de Cloud public en Algérie, une initiative stratégique visant à accompagner la digitalisation des entreprises locales.

Enfin, fidèle à ses valeurs de solidarité, Djezzy s’est mobilisée durant le mois de Ramadan en organisant une distribution de couffins alimentaires aux familles vulnérables. Une campagne spéciale a également été menée pour offrir des habits neufs aux enfants défavorisés à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, avec l’implication active des employés de l’entreprise.