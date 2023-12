Xiaomi lance la nouvelle montre connectée Black Shark S1 Pro

Le géant fabricant chinois dévoile sa nouvelle montre connectée la Xiaomi Black Shark S1 Pro sous sa filiale éponyme spécial jeu vidéo de la marque. La nouvelle montre connectée adopte un assistant propulsé par ChatGPT.

Xiaomi et sa division dédiée au Jeux-vidéo Black Shark, lancent la nouvelle montre connectée de la marque Black Shark S1 Pro. Elle adopte un écran de 1,43 pouces, et une batterie de 300 mAh promettant une autonomie de 15 jours. Elle est adaptée aux adeptes de la course à pied ou autre avec ses allures de montre sportive. Il existe également un mode de mesures adapté au jeu vidéo.

La montre S1 pro certifiée IP68, ce qui veut dire qu’elle est “entièrement lavable” mais n’est pas faite pour la natation ou la plongée. Elle ne possède pas également de module cellulaire ce qui veut dire qu’elle doit être couplée avec un smartphone. Toutefois la montre se distingue par l’intégration de ChatGPT indiquée comme assistant vocal AI.

Pour le moment, aucun détail sur le fonctionnement du chatbot n’a été donné. Enfin, la Black Shark S1 Pro est disponible à la commande pour un prix de 69 dollars.