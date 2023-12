Djezzy signe un partenariat avec le Ministère de l’enseignement supérieur pour favoriser l’entreprenariat

Djezzy et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ont l’honneur d’annoncer la signature ce lundi 18 décembre 2023 au siège du ministère d’une convention de partenariat afin de promouvoir l’entreprenariat et la recherche au sein des universités algériennes.

La cérémonie de signature a été honorée par la présence du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur Abdelhakim Bentelis et du Directeur Général de Djezzy, Monsieur Mahieddine Allouche.

Le partenariat vise à contribuer activement au développement du contenu pédagogique, créant ainsi une passerelle solide entre le monde universitaire et le marché du travail, affermir l’esprit entrepreneurial au sein des universités à travers des groupes de réflexion, participer à l’enrichissement du contenu des programmes dans les domaines technologiques ainsi que le développement des nouveaux métiers du digital.

Les parties prévoient de mettre en œuvre des programmes conjoints, tels que des ateliers, des concours d’entrepreneuriat, et des opportunités de mentorat, afin de stimuler la créativité et l’innovation parmi les étudiants.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision partagée des deux parties qui ont décidé d’unir leurs efforts afin d’œuvrer ensemble pour favoriser l’émergence de compétences professionnelles adaptées aux besoins du monde de l’entreprise et mieux préparer les étudiants aux défis du marché de l’emploi.

Cette collaboration exemplaire entre Djezzy et le Ministère de l’Enseignement Supérieur illustre l’engagement commun en faveur du développement socio-économique de l’Algérie en investissant dans la jeunesse et en favorisant un environnement propice à l’entrepreneuriat.